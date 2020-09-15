ABD'de beyazları öldürenlerin idam cezaları daha fazla infaz edildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de beyazları öldürenlere verilen idam cezalarının siyahileri öldürenlere göre daha sık infazla sonuçlandığı tespit edildi.

ABD Ölüm Cezası Bilgi Merkezinin (DPIC) yayımladığı rapora göre, ülkede ölüm cezasının yeniden uygulamaya konulduğu 1977'den bu yana beyaz birinin cinayetinden suçlu bulunan 295 siyahi sanığın idam cezası infaz edildi. Bununla birlikte beyazlardan çok daha fazla cinayet kurbanı olan siyahileri öldürmekten suçlu bulunan sadece 21 beyaz sanık idam edildi.

DPIC Başkanı Robert Dunham, yaptığı açıklamada, beyazları öldürenlerin siyahileri öldürenlere göre daha fazla idama mahkum edildiğini belirterek, elde edilen verilerin tarihten gelen aynı olgudan kaynaklandığına işaret etti. Dunham, idam cezasının ABD'nin kölelik, linç ve ırkçı şiddet geçmişiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

DPIC'den Ngozi Ndulue, raporla ilgili yaptığı açıklamada, siyahilerin cinayet mağduru olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ancak yöneltilen suçlardan temizlenme konusunda hizmet alma olasılıklarının daha düşük olduğu bir sistem yaratıldığını belirtti.







