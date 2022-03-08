ABD’de benzin fiyatları rekor seviyeye yükseldi! İşte o fiyat

ABD’li sürücüler Ukrayna’daki savaşın küresel petrol arzını tehdit etmesi nedeniyle benzine tarihin en yüksek ödemesini yapıyor.

AAA’nın internet sitesinde yayımladığı verilere göre ülkede galon başına benzin fiyatı 4.173 dolarla 2000’den beri en yüksek seviyeye çıktı. Hükümet verileri, fiyatların daha önce fiyatların bu denli yükselmediğini gösteriyor.

Sürücüler için en pahalı bölge olan California’da ise fiyatlar galon başına 5.444 dolara yükseldi. Fiyatların yakın vadede düşmesi beklenmiyor.

Yükselen akaryakıt fiyatları, Başkan Joe Biden hükümeti için önemli bir sorun teşkil ediyor. Biden’in petrol maliyetlerindeki ve enflasyondaki artışın önüne geçme çabaları henüz olumlu sonuç vermedi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre Rusya’dan ham petrol ithalatı toplam petrol sevkiyatlarının yüzde 3’ünü oluşturuyor, ancak diğer petrol ürünleriyle birlikte 2021’de ABD’nin Rusya’dan toplam ithalatı yaklaşık yüzde 8’lik paya sahip.