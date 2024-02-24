ABD'de başkanlık seçimi anket haberi: Çok sayıda kişi Trump kazanacak dedi! Daha güçlü anketi!

ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerine geri sayım sürüyor.

Seçimlere 8 ay kala ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump’ın arasındaki rekabet gün geçtikçe daha da kızışıyor.

İkili arasındaki yarışa yönelik yapılan anketler ise dikkat çekiyor.

Marquette Hukuk Fakültesi'nin yaptığı son ankete göre, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimine yönelik ilginç bulgular ortaya çıktı.

Anket: Trump yüzde 52 ile kazanacak

Ankete katılanların yüzde 51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken, Biden'ı tercih edenlerin oranı yüzde 49'da kaldı.

Ancak, olası seçmenler baz alındığında bu oranlar biraz değişiyor; Trump'ın oyu bir puan artarak yüzde 52'ye çıkarken, Biden'ın oyu bir puan azalarak yüzde 48'e düşüyor.

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Ankete katılanlar, başkan adayının ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley olması durumunda Cumhuriyetçi Partiyi yüzde 58 oranında destekleyeceklerini söylerken, bu denklemde Biden'ın oyları yüzde 42'ye indi.

Demokratların ön seçim anketinde 'belirsizlik'

Cumhuriyetçi Partinin kendi içinde başkan adayını belirlemeye yönelik soruya ise kayıtsız seçmenlerin yüzde 73'ü "Trump", yüzde 15'i "Haley" dedi.

Demokratların ön seçimine yönelik anket sorusunda ise Biden'ı tercih edenler yüzde 66'lık üstünlük sağlasa da yüzde 27 oranında seçmen kararsız olduğunu ifade etti.

Öte yandan, seçmenler, göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda Trump'a daha çok güven duyduklarını, Biden'ı ise kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda daha çok tercih ettiklerini belirtti.