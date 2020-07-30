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Dünya

ABD'de başkan adayıydı! Koronavirüs nedeniyle öldü

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2012 seçimlerinde başkanlık için Cumhuriyetçi Partiden aday adayı olan Herman Cain, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 19:54:00 -
ABD'de başkan adayıydı! Koronavirüs nedeniyle öldü

ABD'deki 2012 seçimlerinde başkanlık için Cumhuriyetçi Partiden aday adayı olan ve uzun yıllar siyasette yer alan Herman Cain'in sözcülerinden Dan Calabrese, yaptığı yazılı açıklamada, 74 yaşındaki siyasetçinin ölümünü, "Patronumuz, dostumuz ve birçoğumuzun babası gibi olan Cain, yaşamını yitirdi." sözleriyle duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Haziran'da Oklahoma'nın Tulsa kentinde yaptığı mitinge katılan Cain, mitingden sonra Kovid-19'a yakalanmış ve 1 Temmuz'da hastaneye kaldırılmıştı.

Cain'in virüsü nasıl kaptığı ise açıklanmamıştı.

Herman Cain, 2012'de Cumhuriyetçi Partiden ABD başkan adayı olmak için yarışa girmiş ancak hakkındaki "taciz" iddialarının ardından yarıştan çekilmişti.

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