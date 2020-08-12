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Aktüel

ABD'de başkan adayı Joe Biden, yardımcı olarak Kamala Harris'i seçti

Yeniakit Publisher
2020-08-12 00:14:30 -
ABD'de başkan adayı Joe Biden, yardımcı olarak Kamala Harris'i seçti

NEW YORK (AA) - ABD'nin 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden başkan yardımcısı olarak Kalifornia Senatörü Kamala Harris'i seçtiğini açıkladı.

Biden, bugün destekçilerine gönderdiği e-postada "Başkan olarak birçok önemli karar veriyorsunuz. Ama ilki, başkan yardımcınızın kim olacağını seçmektir. Donald Trump ve Mike Pence'e karşı verdiğim mücadelede bana en iyi yardım edecek kişinin Kamala Harris olduğuna karar verdim.'' ifadelerine yer verdi.

2016'da Kaliforniya Başsavcısı ve ondan önce San Francisco Bölge Savcısı olarak görev yapan Harris, ABD Senatosundaki tek siyahi kadın olma özelliğini elinde bulunduruyor.

Jamaika ve Hindistan kökenli göçmen bir anne babanın çocuğu olarak Kalifornia'da doğan Kamala Harris, sivil haklar konusundaki hassasiyeti ve hukukçu kimliği ile de biliniyor.

Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe Biden'in başkan seçilmesi durumunda ABD’nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak.

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