ABD'de B-17 bombardıman uçağı düştü ABD'nin Connecticut eyaletinde düşen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma B-17 bombardıman uçağında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Connecticut eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombardıman uçağı düştü. Connecticut Valisi Ned Lamont'ın sözcüsü Max Reiss, B-17 bombardıman uçağının, Hartford'un kuzeyinde Bradley Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğünü açıkladı. Eyalet yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kalkışın hemen ardından acil iniş yapmaya çalışırken düşen uçakta 3'ü mürettebat 13 kişinin bulunduğu belirtildi.

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