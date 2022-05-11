ABD'de askeri birliğe ayı daldı: 1 asker ölü
ABD'de ordu birliklerine bir ayının saldırması sonucunda bir askerin öldüğü açıklandı.
ABD'de ordu birliklerine bir ayının saldırması sonucunda bir askerin öldüğü açıklandı.
10 Mayıs Salı günü ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleşen olayda ayının saldırdığı asker ağır yaralandı.
Anchorage Bölgesel Çöp Sahası'nın batısındaki bir eğitim alanına giren vahşi bir ayı, eğitim yapan askerlere saldırdı.
Ayının saldırısı sonrasında yaralanan asker hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan asker bir süre sonra aldığı yaralar sebebiyle, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Askerlere saldıran ayı bölgeden kaçarken, Amerikan güçleri ayının bulunması için çalışma başlattı.
Konuya ilişkin başka bir açıklama ise yapılmadı.
Kaynak: Mepa News