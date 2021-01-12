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Dünya ABD'de aşılanan kişi sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de aşılanan kişi sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs salgınına karşı şimdiye kadar 9 milyona yakın Amerikalının aşılandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 05:08:00 -
ABD'de aşılanan kişi sayısı açıklandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı şimdiye kadar 9 milyona yakın Amerikalının aşılandığını duyurdu.CDC, henüz eyaletlerdeki koronavirüs salgınını yavaşlatacak seviyeye ulaşmasa da ülke genelinde birinci doz aşı yapılanların sayısının 8 milyon 987 bini geçtiğini açıkladı.

Yapılan aşı miktarı Amerikan hükümetinin şu ana kadar eyaletlere paylaştırdığı 25 milyon doz aşının yaklaşık üçte birine karşılık gelirken, eyalet yönetimleri bir an önce daha fazla aşı tedarik etmenin yollarını araştırıyor.Michigan Valisi Gretchen Whitmer, dün yaptığı başvuru ile Pfizer ve ortağı BioNTech tarafından üretilen 100 bin doz aşıyı doğrudan satın alabilmek için Trump yönetiminden izin istedi.New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da gazetecilere verdiği demeçte, federal hükümet daha fazlasını göndermezse şehrin aşı dozlarının bitebileceğini söyledi ve ocak ayı sonuna kadar 1 milyon New Yorkluyu aşılayacağına söz verdiğini belirtti.New York başta olmak üzere New Jersey, California gibi eyaletlerde bazı alışveriş merkezleri, okullar ve spor salonları aşı merkezlerine dönüştürülürken, günlük vakaların en yüksek seyrettiği eyaletlerden Teksas ve Florida'da, aralık sonundan bu yana 65 yaş üstü Amerikalılara aşı yapılıyor.

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