Lüks artık şişede: Su statü göstergesine dönüştü

Hindistan’da zenginler arasında yeni bir lüks göstergesi yükseliyor: su. Ülkede premium şişelenmiş su pazarı hızla büyürken, varlıklı tüketiciler mineral içeriği, kaynağı ve markasıyla öne çıkan suları tercih ediyor.

Yeni Delhi’de bir gurme gıda mağazasında düzenlenen tadım etkinliğinde katılımcılar, Fransa’dan Evian ve Perrier, İtalya’dan San Pellegrino ile Hindistan menşeli Aava markalı suları küçük bardaklarda deneyerek mineralite, gaz oranı ve tuzluluk gibi özellikleri karşılaştırıyor. Etkinliği düzenleyen ve kendisini “Hindistan’ın en genç su someliyesi” olarak tanımlayan 32 yaşındaki Avanti Mehta, “Hepsinin tadı farklı. Besin değeri sunan bir suyu tercih etmelisiniz” diyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan’da premium su pazarı yaklaşık 400 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Ülkede standart şişelenmiş suya erişim yaygın olsa da araştırmalar yeraltı sularının yüzde 70’inin kirli olduğunu ortaya koyuyor. Musluk suyunun içilemediği ülkede, Aralık ayında Indore kentinde kirli musluk suyu nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlara göre bu tablo, şişelenmiş suyu bir zorunluluk haline getirirken, premium segmenti de hızla büyütüyor. Euromonitor verilerine göre Hindistan’da şişelenmiş su pazarı yılda yaklaşık yüzde 24 büyüyor ve bu oran dünyadaki en yüksek artışlardan biri. Premium sular, pazarın yüzde 8’ini oluştururken bu oran 2021’de yalnızca yüzde 1’di.

Premium Hint mineral sularının litre fiyatı yaklaşık 1 dolar seviyesindeyken, ithal markalarda bu rakam 3 doların üzerine çıkıyor. Buna rağmen talep artıyor. Gayrimenkul geliştiricisi B.S. Batra, ailesinin evde yalnızca premium su kullandığını belirterek, “Gün içinde kendinizi daha enerjik hissediyorsunuz” diyor.

BOLLYWOOD'UN DA MERCEĞİNDE

Talep, ünlüler ve büyük şirketlerin de ilgisini çekiyor. Bollywood oyuncusu Bhumi Pednekar ve kardeşi Backbay markasıyla premium su satarken, Tata Grubu da üst segmentteki “Himalayan” markasını büyütüyor. Tata Consumer Products CEO’su Sunil D’Souza, varlıklı ve sağlığına odaklanan tüketicilerin fiyatı ikinci plana attığını söylüyor.

Perakendeciler de satışlardaki artışı doğruluyor. Gurme market zinciri Foodstories’te premium su satışları 2025’te üç katına çıktı. New York menşeli Saratoga Spring Water gibi ithal ürünler, yüksek fiyatlarına rağmen kısa sürede tükeniyor.

Ancak herkes bu trendden memnun değil. Tadım etkinliğine katılan bazı tüketiciler deneyimi ilginç bulsa da fiyatları günlük kullanım için “fazla pahalı” olarak nitelendiriyor. Yine de uzmanlara göre Hindistan’da temiz suya duyulan güvensizlik ve sağlık odaklı yaşam tarzı, premium suyu uzun vadeli bir lüks tüketim alanı haline getirecek.