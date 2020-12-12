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Dünya ABD'de aşı için yarın büyük gün
Dünya

ABD'de aşı için yarın büyük gün

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) acil kullanım için Pfizer-BioNtech aşısını onaylamıştı. ABD'de geniş çaplı aşılama yarın başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:35:00 -
ABD'de aşı için yarın büyük gün

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın olarak uygulanması sürecinin yarın başlayacağı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ilk aşı 24 saatten kısa bir süre içerisinde uygulanaca.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) acil kullanım için Pfizer-BioNtech aşısını onaylamıştı.

Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada aşının tüm eyaletlere gönderilmeye başlandığını belirtti.

Aşı öncelikle sağlık çalışanlarına ve yaşlılara uygulanacak.

Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte ABD'de salgının kontrol altına alınmasının kolaylaşacağı ifade ediliyor.

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