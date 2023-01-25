ABD, Amerika'nın sesine sahip çıktı! Yoksa cinayetin arkasında soruyu sorduranlar mı var?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, VOA Türkçe (Amerika'nın Sesi) muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve korumaları tarafından tartaklanmasına tepki gösterdi. Sözcü Price, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Sözcü şu açıklamaları yaptı:

"İfade özgürlüğü - gazeteciler dahil ve hatta bazılarının tartışmalı ya da rahatsız edici bulduğu söylemleri içerdiğinde bile - demokrasiyi güçlendirir ve korunması gerekir."

Amerika'nın Sesi haberciliği uzun zamandır objektif haber ve bilgi için hayati bir kaynak olmuştur. ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika'nın Sesi / VOA muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu'nun, Sinan Ateş cinayetine ilişkin sorusuna, "hadi işine bak, hadi bakayım!" diye tepki göstermişti.

Bahçeli tepki göstermişti

Bahçeli'nin bu tepkisiyle birlikte MHP liderinin özel kalem müdürü Fikret Hayali ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın, Yazıcıoğlu'nu geriye doğru ittiği görüldü.

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