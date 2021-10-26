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Dünya ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Dünya

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü

ABD’nin Idaho eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 09:36:00 -
ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Boise şehri emniyet müdürlüğünün düzenlediği basın toplantısında, eyaletin en büyük alışveriş merkezi olan Boise Towne Square’de yerel saatle 01.50’de silahlı bir kişinin etrafa ateş açarak 2 kişinin ölümüne, biri polis 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu açıklandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

 

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