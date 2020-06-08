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ABD'de alınan Kovid-19 tedbirleri "60 milyon yeni vaka"yı önledi iddiası

Yeniakit Publisher
2020-06-08 20:02:14 -
ABD'de alınan Kovid-19 tedbirleri "60 milyon yeni vaka"yı önledi iddiası

NEW YORK (AA) – ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sonucu ülkede 60 milyon yeni vakanın önlendiği öne sürüldü.

California Üniversitesi tarafından yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, Kovid-19 salgınının yayılmaya başladığı 1 Ocak-6 Nisan arası uygulanan önlemlerin ülkede ve dünyada etkisi incelendi.

Ekonometrik teknikler kullanılan araştırmaya göre, salgına karşı evde kalma, işyerlerini kapama, seyahat sınırlaması getirme gibi alınan önlemler sonucu ABD’de 60 milyon yeni vakanın önüne geçildiği kaydedildi.

Aynı önlemlerin diğer ülkelerde de uygulanması sonucu dünya genelinde önlenen tahmini vaka sayısının ise 530 milyon civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Berkley Küresel Politika Laboratuvarı direktörü Solomon Hsiang, salgına karşı alınan tedbirlerin virüsün yayılmasında her gün büyük fark oluşturduğunu belirterek, “İnsan çabasının bu kadar kısa bir sürede hiç bu kadar çok hayat kurtardığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

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