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Dünya ABD'de alarm! Teyakkuza geçtiler
Dünya

ABD'de alarm! Teyakkuza geçtiler

ABD'de Trump yanlılarının ülkedeki oluşturduğu gerilim devam ediyor. Biden'ın yemin törenine sayılı günler kala başkent Washington'da silahlı eylem için hazırlık yapan eylemcilere karşı muhafız birlikleri alarma geçti. Ülkedeki 50 eyalette eylemelere karşı teyakkuz haline geçildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 18:33:00 -
ABD'de alarm! Teyakkuza geçtiler

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapacağı yemin töreni için başkent Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Kongre binasının korunması için de yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi. Silahlandırılan Ulusal Muhafızlar, bina içerisine konuşlandırıldı.

Biden'in göreve başlamasından önce başkentin korunmasına yardımcı olmak için toplam 20 bin Ulusal Muhafız'a Washington'a inme yetkisi verildi.

Başkent Washington DC'de halihazırda 6 bin 200 asker bulunuyor ve en az 10 bin asker daha yerleştirilecek. Bölgede pek çok yol bariyerlerle kapatılırken bugün gerçekleşecek muhtemel silahlı bir eyleme karşı askerler hazır bekliyor.

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Yorumlar

Selman

İsra suresi 16. ayet. Bu manada ABD helak olur inşa Allah. La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbünAllah ve niğmel vekil...
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