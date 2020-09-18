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Dünya ABD'de akılalmaz görüntü! Hastasının hayatını böyle hiçe saydı
Dünya

ABD'de akılalmaz görüntü! Hastasının hayatını böyle hiçe saydı

ABD'de bir diş kliniğinde kaydedilen görüntü izleyenleri şoka uğrattı. Bir doktor hastasının hayatını ve sağlığını tehlikeye atarak elektrikli kaykay üzerinde diş çekimi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 20:24:00 -

ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentinde bir hastasının dişini elektrikli kaykay üzerinde çekerken kendisini videoya alan Seth Lookhart adlı diş hekimi, mahkeme tarafından 12 yıl hapse mahkum edildi.

Çekilen videoda Lookhart'ın bilinci kapalı bir kadın hastanın dişini elektrikli kaykayın üzerindeyken çektiği görüldü. Hastanın hayatını ve sağlığını tehlikeye atan diş doktorunun görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mahkeme ayrıca Lookhart'ın hapisten çıktıktan sonra 10 yıl boyunca tıbbi faaliyetlerde bulunmamasını kararlaştırdı.

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