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Dünya ABD'de Afganistan depremi! 'Nasıl çabucak çöktü?'
Dünya

ABD'de Afganistan depremi! 'Nasıl çabucak çöktü?'

ABD basınında yer alan haberde, Amerikan güçlerinin Afgan ordusunu eğitip donatmak için 83 milyar dolar olduğunu ve 20 yıllık emeğin tam başarısızlık olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 02:33:00 -
ABD'de Afganistan depremi! 'Nasıl çabucak çöktü?'

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilme kararının ardından Afgan hükümet güçlerinin kontrolündeki vilayet merkezleri Taliban'ın eline geçmeye başladı.

ABD istihbaratı, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 1 hafta içinde kuşatabileceğini öngörüyor.

Başarısızlık açıkça ortada

Beyaz Saray, Afgan güçlerinden Taliban'a karşı direnmelerini isterken, New York Times gazetesi, Afganistan'da başarısız olunduğunu yazdı.

"Afgan ordusu 20 yılda inşa edildi. Nasıl çabucak çöktü?" başlıklı haberde, Taliban'ın hızlı ilerlemesinin, ABD'nin Afganistan ordusunu güçlü, bağımsız bir savaş gücüne dönüştürme çabalarının başarısız olduğunu açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Taliban'a karşı direnemediler

Haberde, Taliban'ın vilayet merkezlerinde hızlı ilerlemeler kaydettiği, son birkaç gün içinde Afgan güçlerinin 15'ten fazla şehirde Taliban karşısında direnemediği ifade edildi.

Ele geçirilen vilayet merkezleri arasında Kandahar ve Herat'ın da bulunduğu bilgisi paylaşılırken, söz konusu yerlerin son derece kritik önemde olduğu aktarıldı.

ABD 83 milyar dolar yatırım yaptı

"Hızlı saldırı; kitlesel teslim olmalar, ele geçirilen helikopterler ve Taliban tarafından sergilenen milyonlarca dolarlık Amerikan tedarik ekipmanı ile sonuçlandı. Bu iç patlama, ABD'nin yirmi yıl boyunca ülkenin güvenlik güçlerine 83 milyar dolardan fazla silah, teçhizat ve eğitim sağlamasına rağmen gerçekleşti." denildi.

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