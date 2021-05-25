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Dünya ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı yapıldı!
Dünya

ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı yapıldı!

Ülkemizde de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısı ABD'de 8 aylık bebeğe uygulandı. 8 aylık bebek Enzo Mincolla, "dünyada yeni tip koronavirüs aşısı vurulan en küçük insan" unvanını aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 01:49:00 -
ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı yapıldı!

ABD'nin New York eyaletinde, iki doz Pfizer-BioNTech aşısı uygulanan 8 aylık bebek Enzo Mincolla, "dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulan en küçük insan" unvanını aldı.

Baldwinsville şehrinde yaşayan Mincolla'ya ailesinin onayıyla, eyalet üniversitesinin sürdürdüğü klinik deneyler kapsamında Kovid-19 aşısı uygulandı.

Anne ve babasının doktor olduğu belirtilen Mincolla'nın aşıya karşı herhangi bir reaksiyon göstermediği ve sağlık durumunun normal olduğu kaydedildi.

“Hiç tereddüt yaşamadık”

Baba Mike Mincello, çocuğuna Kovid-19 aşısı yapılmasıyla ilgili, "Aşının birinci aşama denemelerinden bu yana bilimi çok yakından takip ediyorum, hiç tereddüt yaşamadık." diye konuştu.

“Diğer çocukların aşı olmasının önünü açacak”

Anne Marissa Mincolla da, aşının güvenliği konusunda diğer ailelere örnek olmayı umduklarını kaydederek, "Enzo diğer çocukların aşı olmasının önünü açacağı için gerçekten heyecanlıyım, bu bir onurdur." ifadelerini paylaştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le 25 Mart'ta yapığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındakilere Kovid-19 aşısı denemelerine başlandığını duyurmuştu.

 

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