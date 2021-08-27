  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa'da 18 bin 249 ile günlük Kovid-19 vaka sayısı temmuzdan bu yana en düşük seviyede
Fransız yetkililer, Doha ve Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle görüştü
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
AFAD bildirdi: Sinop Gerze’deki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır
Dünya ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını Özel Komitesi sosyal medya şirketlerinden bilgi istedi
Dünya

ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını Özel Komitesi sosyal medya şirketlerinden bilgi istedi

ABD Temsilciler Meclisi tarafından 6 Ocak'taki Kongre baskınının soruşturulması için oluşturulan özel komite, sosyal medya şirketlerinden kongre baskını ile ilgili kayıtlarını paylaşmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 22:27:00 -
ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını Özel Komitesi sosyal medya şirketlerinden bilgi istedi

Komite Başkanı Bennie G. Thompson, 15 sosyal medya şirketine mektup yazarak, Kongre baskınıyla ilgili dezenformasyonun yayılması, 2020 seçim sonuçlarını değiştirme ya da sonuçların onaylanmasını engelleme çalışmaları, şiddet içeren aşırılıklar ve 2020 seçimlerine yabancı güçlerin etkisi konusunda bilgi istediklerini açıkladı.

Facebook, Google, Snapchat, Youtube ve Twitter gibi şirkete gönderilen mektupta, şirketlerden 2020 yılı ilkbaharından itibaren kayıtlar, veriler, raporlar ve analizler talep edildi.

Komite ayrıca bu şirketlerden dezenformasyonun, şiddet içeren aşırılıkların ve yabancı etkilerinin önlenmesi için kendi platformlarını nasıl denetlediklerine dair de bilgi istedi.

Şirketlere yanıt vermek için iki hafta süre tanındığı bildirildi.

6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli özel komite, bu hafta aralarında İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve FBI’ın bulunduğu sekiz yürütme organından baskına dair kayıtlarını da talep etti.

Komite geçen ay gerçekleşen ilk duruşmasında baskın sırasında saldırıya uğrayan 4 polis memurunu dinlemişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay