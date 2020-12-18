  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de 35 eyalet daha Google'a "tekelcilik" davası açtı
Aktüel

ABD'de 35 eyalet daha Google'a "tekelcilik" davası açtı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:58:24 -
ABD'de 35 eyalet daha Google'a "tekelcilik" davası açtı

DENVER (AA) - ABD'de 35 eyalet daha reklam sektöründeki rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle internet şirketi Google'ı, "tekelcilik"ten mahkemeye verdi.

Colorado Başsavcısı Phil Weiser öncülüğünde 35 eyalet başsavcısıyla ABD'ye bağlı Guam Adası ve Porto Riko, dün, başkent Washington'da Google'a antitröst davası açtı.

Weiser'in ofisinden yapılan açıklamada, Google'ın internet reklamlarındaki "tekelci gücünü" kullanarak tüketiciler ve reklam verenleri mağdur ettiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

Dava dilekçesinde, Google, arama motorunda kendi ürünlerini öne çıkarmakla ve rakiplerini dezavantajlı konuma sokup online arama sistemindeki tekelini genişletmeye yönelik adımlar atmakla suçlanıyor.

Davacı eyaletler, söz konusu davanın Adalet Bakanlığının ekimde Google aleyhinde açtığı "tekelleşme" davasıyla birleştirilmesi talebinde bulundu.

Bu dava, son 3 ayda ABD makamlarınca Google'a karşı açılan 3. antitröst davası oldu.

Google'ın Ekonomi Politikası Direktörü Adam Cohen ise şirketin nasıl çalıştığıyla ilgili soruları yanıtlamaya hazır olduklarını ve kullanıcılar için yüksek kaliteli bir arama deneyimi sunmaya odaklanmaya devam edecekleri açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"İlk istifa eden Hakan Şükür’dü" diyen Abdulkadir Selvi, FETÖ'nün AK Parti planını açıkladı!

Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasıyla ilgili bilinmeyenleri kaleme aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, koronavirüs sürecinde başından beri başarılı bir çalışma yürüten Türkiye için "Türkiye, sağlık ve hastaneler ..
Müslümanlar da tepki göstermişti! Hristiyan din adamlarından protesto
Sağlık

Müslümanlar da tepki göstermişti! Hristiyan din adamlarından protesto

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlar..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay