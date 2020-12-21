ABD'de 25'incisi düzenlenen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi
ABD'nin Massachusetts eyaletinde 25. kez düzenlenen ve Türk kültürünü, sanat ve mutfağını sergi, atölye, söyleşi, belgesel ve kısa film yarışmalarıyla tanıtan Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden gerçekleşen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen belgesel ve kısa film yarışmasında 40'a yakın film gösterildi.
Yönetmenliğini Pınar Okan'ın yaptığı "Sıradan Çift Günleri" yarışmasında En İyi Belgesel Jüri Ödülü ve Yılmaz Özdil'in yönetmenliğini yaptığı "Barê Giran / Ağır yük" adlı yapımlarla En İyi Kısa Film Jüri Ödülü'nü aldı.
Yarışma kapsamında verilen kısa film ve belgesellerde özel mansiyon ödülleri de sahiplerini buldu.
Festival boyunca İstanbul'daki Ayasofya ve Kariye camilerini tanıtan turlar dijital platformda gerçekleştirildi, Anadolu'nun zengin kültürel birikimini yansıtan yerel danslarla sanal ortamda çeşitli resim sergileri yapıldı ve "Anadolu'nun Renkleri" denildi. Sunumlardan sonra katılımcılarla söyleşiler yapıldı.