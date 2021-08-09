  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da korkutan yangın
ABD'de 111 ölüm daha
FETÖ’ye bir istismar alanı daha doğdu! 14 yıl hapis cezası bulunan hamile kadının cezası ertelendi
Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kurtoğlu’ndan ‘üretim’ açıklaması: Üretmeyen bir ülkenin geleceği olamaz
Dünya ABD'de 111 ölüm daha
Dünya

ABD'de 111 ölüm daha

ABD'de son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 17:29:00 -
ABD'de 111 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 767 bini geçti.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 111 artarak 616 bin 830'a çıktı.

California, 4 milyon 47 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 238 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 784 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 744, Texas'ta ise 53 bin 688 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 71'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

194 milyon 866 binden fazla kişiye ilk doz, 166 milyon 477 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay