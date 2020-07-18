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Dünya

ABD'de 110 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı. Teğmen Madeline Swegle, ABD Hava Kuvvetleri'nde ilk siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:32:00 -
ABD'de 110 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

ABD Deniz Hava Eğitim Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teğmen Madeline Swegle Taktik Havacı havacı müfredatını tamamladı. Bravo" ifadeleri kullanıldı.

Birçok savaş uçağını kullanabilecek

Böylelikle ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı.

Swegle, gördüğü eğitim kapsamında F/A-18E/F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter, EA-18G Growler tipi savaş uçaklarını kullanabilecek.

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