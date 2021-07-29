ABD'da halk sokağa indi
ABD'nin Manhattan bölgesinde halk, tek kullanımlık plastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık amacıyla gösteri düzenledi.
Bilim Kurulu'nu eleştirdi, "aşısızların pandemisi" diyerek günah keçisi arayanlara tepki gösterdi: Aşıyı üreten ve yapan bile...
ABD'nin Manhattan bölgesinde halk, tek kullanımlık plastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık amacıyla gösteri düzenledi.
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