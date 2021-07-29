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Dünya ABD'da halk sokağa indi
Dünya

ABD'da halk sokağa indi

ABD'nin Manhattan bölgesinde halk, tek kullanımlık plastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık amacıyla gösteri düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 09:01:00 - 2021-07-29 09:03:30
ABD'da halk sokağa indi
ABD'de çeşitli protesto gösterileri deevam ediyor. Son olarak çevre kirliliğine dikkat çekmek için eylem düzenlendi.
 
ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde bir araya gelen protestocular, tek kullanımlık plastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık amacıyla gösteri düzenledi.
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