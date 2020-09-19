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Aktüel ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg hayatını kaybetti
Aktüel

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-19 03:05:42 -
ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg hayatını kaybetti

WASHINGTON (AA) - ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg, pankreas kanseri sebebiyle 87 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, yazılı bir açıklama yaparak, Yargıç Ginsburg'un Washington DC'deki evinde metastatik pankreas kanserinden öldüğünü bildirdi.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ginsburg, 2020 başlarında geçirdiği ameliyat sonrasında evinde tedavi görmeye başlamıştı.

Temmuz ayında hastalığıyla ilgili bir açıklama yapan Ginsburg, kemoterapisinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etmişti.

Dönemin ABD Başkanı Demokrat Bill Clinton tarafından 1993 yılında mahkemeye atanan Ginsburg, buradaki en önemli liberal yargıçlardan biri olarak tanınıyordu.

ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçları başkan tarafından belirleniyor ve Senato onayının ardından ömür boyu sürecek görevine başlayabiliyor.

Cumhuriyetçi Trump'ın mahkemeye muhafazakar bir yargıç adayı belirlemesi bekleniyor.

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