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ABD Yüksek Mahkemesi açıkladı: İdam mahkumunun acı çekmeden ölme hakkı yok

ABD Yüksek Mahkemesi, Missouri'de zehirli iğne yerine gazla infaz edilmesini isteyen idamlık Russell Bucklew'ın başvurusunu değerlendiren mahkeme, 4'e karşı 5 oyla hükmünü verdi.

02 Nisan 2019 Salı 16:01
ABD Yüksek Mahkemesi açıkladı: İdam mahkumunun acı çekmeden ölme hakkı yok

ABD Yüksek Mahkemesi, Missouri'deki bir idam mahkumunun "acı çekmeden ölme hakkı" olmadığına hükmetti.

Mahkeme, doğuştan gelen hastalığı nedeniyle boğazı, boynu ve burnundaki urların zehirli iğneyle patlayabileceğini ve çok acı çekebileceğini söyleyerek cezasının bunun yerine gazla infaz edilmesini isteyen Russell Bucklew adlı mahkumun talebini 4'e karşı 5 oyla reddetti.

50 yaşındaki Bucklew, 1996'da eski kız arkadaşı, kız arkadaşının sevgilisi ve 6 yaşındaki oğlunu öldürmek suçundan idama mahkum edilmişti.

Kavernöz hemanjiyom hastası olan Bucklew, eyaletin en yaygın infaz biçimi olan zehirli iğnenin zalimce olacağını söylemişti.

'Oyalama taktiği'

Ancak Yüksek Mahkeme, Bucklew'ın bu talebini bir 'oyalama taktiği' olarak niteledi. ABD Başkanı Trump tarafından 2017'de atanan yargıç Neil Gorsuch gerekçeli kararında 'Amerikan Anayasası'nın mahkumlara acı çekmeden ölme garantisi vermediğini' savundu.

Gorsuch, yasalara göre mahkumların başka bir infaz yöntemiyle daha az acı çekeceklerini kanıtlaması gerektiğini, Bucklew'ın bunu yapamadığını söyledi.

Mahkemenin liberal yargıçları ise Bucklew'ın talebini yerinde buldu ve infazın nitrojen gazıyla yapılması yönünde oy kullandı. ABD'de üç eyalette idam cezaları böyle infaz ediliyor.

Alabama'da bir Müslüman idam mahkumunun infazında imam bulunması talebi reddedilmişti. Ancak Yüksek Mahkeme, Teksas'taki benzer bir davada Budist bir mahkumun maneviyatını yüksek tutacak bir din adamının getirilmesi talebi üzerine infazı ertelemişti.

Yargıç Gorsuch kararında bu iki davaya atıfta bulundu, Müslüman mahkuma şikayetini dile getirmesi için çok zaman verilmesine karşın bunu infazdan 15 gün önce yaparak zaman kazanmaya çalıştığını öne sürdü.

Bucklew'ın cezasının 20 Mart'ta infaz edilmesi planlanıyordu. Ancak dava nedeniyle infazın geciktiği belirtiliyor.

(BBC Türkçe)

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 16:01
  1. ABD Yüksek Mahkemesinin
  2. İdam cezası

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