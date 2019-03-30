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ABD yine yaptırımla tehdit etti!

ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezeuala'ya gönderdiği askeri birlikler nedeniyle Rusya'yı uyararak bir kez daha yaptırımla tehdit etti.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:34
ABD yine yaptırımla tehdit etti!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya’yı Venezuela krizi üzerinden bir kez daha uyardı. Bolton, Rusya’yı yatırımlarla tehdit ederek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya asker ve askeri teçhizat konusunda destek veren Rusya ve diğer ülkelerin bu tür eylemlerini bölgenin güvenliği için doğrudan bir tehdit olarak kabul edeceklerini belirtti.

"Mutlaka bedeli olacaktır''

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik uyarılarda bulunarak, "Batı Yarımküre dışındaki aktörler, bölgede askeri birlikler kurmak veya genişletmek amacıyla askeri varlıkları Venezuela’ya veya Yarımküre’deki herhangi bir yere dağıtmaları konusundaki tavırlarını kınıyor ve şiddetle uyarıyoruz. Bu tür davranışların mutlaka bir bedeli olacaktır” dedi.

"ABD'nin ve ortaklarının çıkarlarını savunmaya ve korumaya devam edeceğiz''

ABD’nin Batı Yarımküre’deki müttefiklerine dikkat çeken Bolton,“Bu tür provokatif eylemleri, bölgedeki uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit olarak göreceğiz. ABD'nin ve ortaklarımızın Batı Yarımküre'deki çıkarlarını savunmaya ve korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya, askeri işbirliği anlaşması kapsamında Venezuela’ya “uzmanlar” gönderdiğini açıklamıştı. Trump ise Rusya tarafından atılan bu adımı bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir adım olarak değerlendirmişti.

Askeri personel taşıyan iki Rus hava kuvvetleri uçağının Venezuela'ya inmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, ‘Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek” şeklinde açıklama yapmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:34
  1. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  2. ABD
  3. venezuela

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  • emekçiemekçi4 sa önce
    katil am erika nereye girmiş ise bölmeden çıkmamıştır.kahrolsun katil am erika ve uşaklarına.

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