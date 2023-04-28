ABD yine sahnede! '14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir'

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere ilişkin konuşan ve ABD'yi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'da büyük bir deneme yaptılar. 15 Temmuz halk sokaklara döküldü. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir bu kadar açık ve net. 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih’te iktidara yakınlığıyla bilinen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın etkinliğinde konuştu.

"Bu seçim kolay bir seçim değildir" diyen Bakan Soylu, "Bu seçim herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Ben size söyleyeyim. Onun için bütün birikiminizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar nereye dokunduysam her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir.'' ifadlerini kullandı.

''MAZLUMLARIN MESELESİDİR''

Bu seçimin önceki seçimlere göre daha farklı bir anlam içeridğini belirten Bakan Soylu, ''Biz 2016 yılında seçimlerinde memleket meselesi diye seçimlere girdik. Hatta farklı bir kampanya için ben o kampanyanın dışında aday olduğum Trabzon'da memleket meselesi diye bir kampanyayla çıktım. Sonra bütün Türkiye'ye yayıldı. Ama bu mesele âlemi İslam'ın meselesidir. Bu mesele mazlumların meselesidir. Bu mesele önümüzdeki yüzyılların meselesidir. Bu mesele etrafımızdaki coğrafyanın meselesidir. Bu mesele dünyaya yeniden nizam verip vermeme meselesidir" dedi.

''14 MAYIS DARBE GİRİŞİMİDİR''

Batı medyasını da eleştiren Bakan Soylu, şunları kaydetti;

"15 Temmuz'da büyük bir deneme yaptılar. 15 Temmuz halk sokaklara döküldü. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir. Bu kadar açık ve net. 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir.''

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''AMERİKA'NMIN BAŞINDAKİ ZAT YILLAR ÖNCE SÖYLEDİ''

Amiraka'ya sert sözlerle yüklenen Bakan Soylu, ''Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat, yıllar öncesi söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceği ifade ettiler. Biz Türkiye'yi az düşünüyoruz Amerika'nın başındaki zat çok düşünüyorsa bizim söylediklerimiz yanlıştır. Ama biz Türkiye'yi hakikaten düşünüyoruz. Amerika'nın başındaki zat dahi çok düşünüyorsa söylediklerimiz doğrudur" değerlendirmesinde bulundu.