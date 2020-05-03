ABD yine kirli oyun peşinde! PKK/YPG’ye tıbbî yardım

Oğuzhan Gültekin Ankara

ABD bizi bir kez daha sırtımızdan hançerleyerek Suriye’deki terör örgütüne tır’larla sağlık malzemesi yardımı yaptı. ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye tır’larla sağlık malzemesi yardımda bulunmasına ilişkin Akit’e konuşan ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı emekli Albay Ersan Ergür, “ABD, Türkiye’nin iç siyasetinde kaos çıkarmak istiyor. Türkiye’nin yardımlarını PKK’ya gönderdik gibi bir yol izleyerek yeni bir oyun kurmaya çalışıyor” dedi. Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise, şu değerlendirmede bulundu: “ABD bölgedeki menfaatlerinden zaten vazgeçmeyecekti. O bölgelerde bulunan petrol yataklarını PKK/YPG koruyor. Onlara milyar dolar harcandı. Bunlardan vazgeçmek ABD için hem ekonomik hem siyasi olarak yıkım olurdu.”