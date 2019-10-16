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ABD yine kesesini doldurma peşinde! Askeri satışlar yaptırımlardan muaf tutulacak

Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD'nin, askeri satışları bu kapsamdan muaf tutmaya hazırlandığı bildirildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 08:54
ABD yine kesesini doldurma peşinde! Askeri satışlar yaptırımlardan muaf tutulacak

Pentagon'da gazetecilere konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD yönetiminin Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Amaç; askeri satışları kapsamın dışına çıkarmak"

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Hazine Bakanlığı, henüz hazırlamamış ise de hazırlıyordur, yaptırımlar kapsamında devam eden faaliyetlerin etkilenmemesi için genel bir muafiyet hazırlıyor. Burada amaç askeri satışları ve diğer kalemleri yaptırımların kapsamından çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın hazırladığı muafiyete bakmak gerektiğine dikkati çeken yetkili, "Amaç, gerek Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen diplomatik ilişkiler, gerekse bizim faaliyetlerimiz olsun resmi işlerin devam etmesini sağlamaktır." dedi.

"Mevcut krizin ötesine bakmak gerek"

Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini durdurmak için Ankara ile diplomatik görüşmeleri devam ettirmek istediklerini belirten yetkili, "Bu ilişki uzun, güçlü bir askeri ilişki ki bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir." diye konuştu.

Yaptırımlardan Milli Savunma Bakanlığının doğrudan ABD'den almadığı ancak alımlarda ABD finans sistemini kullandığı noktaların etkileneceğini ifade eden yetkili, Bakanlık bünyesinde başta Bakan Hulusi Akar ve diğer sivil yöneticilerin hedef alındığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 08:54
  1. Ankara
  2. Pentagon
  3. ABD
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar
  6. Hazine Bakanlığı
  7. Milli Savunma Bakanlığı
  8. Bakan Hulusi Akar
  9. ABD finans sistemi

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