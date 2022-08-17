ABD yine bildiğiniz gibi: Türkiye o ülke ile hareket etmemeli
Rus devlet haber ajansının Türkiye'ye ikinci S-400 paketinin teslim edileceğinin duyurması Ankara tarafından yalanlanırken ABD'den üstü kapalı bir mesaj geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın yaptığı açıklamada Ukrayna'ya saldıran Rusya ile diğer ülkelerin savunma alanında iş birliği yapmaması gerektiği vurgulandı.
Price, Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayi alanında daha fazla beraber hareket etmemesi gerektiğini söyledi.
Price'ın açıklamaları ABD'nin önceden dile getirdiği yaptırım uyarıları ve tehditlere kıyasla daha hafif bulundu.
Öte yandan Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemi tedarik sürecinde yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığı bildirildi.
Başkanlık resmi kaynaklarından S-400 tedarik sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Mepa News