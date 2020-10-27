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Dünya ABD yardımıyla iktidar olmak isteyenleri üzecek anket sonucu!
Dünya

ABD yardımıyla iktidar olmak isteyenleri üzecek anket sonucu!

Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devireceklerini söyleyen Joe Biden'ın oy kaybı devam ediyor. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan seçimler öncesinde, Başkan Donald Trump son anketlerde önde çıkmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:42:00 -
ABD yardımıyla iktidar olmak isteyenleri üzecek anket sonucu!

3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ABD Başkanlık Seçimi öncesi, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasındaki fark oldukça az görünüyor.

İki isim de seçim çalışmalarını sürdürürken, Cumhuriyetçi Trump'ın koronavirüsü atlattıktan sonra hızla miting alanlarına dönmesi, aradaki farkın kapanmasına neden oldu.

Yüzde 8'lere kadar açılan farkı kapatan Trump, son anketlere göre Joe Biden'ın önüne geçmiş durumda. 

Newsweek'te yer akan habere göre, son anketlerde Trump'ın oyu yüzde 48 olarak ölçüldü. Joe Biden'ın oy oranı ise yüzde 47'ye geriledi.

Ankete katılanların yüzde 3'ü, farklı bir ismi seçmek istediklerini kaydetti. Ayrıca yüzde 2'lik bir kesimin kararsız olduğu ifade edildi.

Tüm bunlarla birlikte, katılımcıların yüzde 52'sinin, Başkan Donald Trump'ın 4 yıllık performansını beğendiği de kaydedildi.

Biden: Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz

Başkan Donald Trump'ın rakibi Joe Biden, seçimi kazanması durumunda Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceklerini ve bu şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarına son vereceklerini söyleyerek büyük bir küstahlığa imza atmıştı.

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Yorumlar

NİĞDELİ

ŞER İTTİFAKINA OY VEREN AYNI ZAMANDA BİDEN GAVURUNADA OY VERMİŞ OLMUYORMU?AMA SOLU HİÇ BİR HAYASIZLIKLA UTANDIRAMAZSINIZ.
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Kamil

Yağın kilosu kaç para olması lazım bu iktidarın gitmesi için biraz sokağa inin artık. gerçi 2 yıl önce de bu fiyat idi. çıkardık, sonra indirdik,. seçim bitince iniyor. şimdi niye çıkardık, pek anlamadım, seçim yok, bir şey yok. ama büyüklerin bir bildikleri vardır. Biden belki demiştir ki, abd'den sonra, sıra türkiyede
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