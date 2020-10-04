ABD yardımı kesmiyor! YPG’ye 400 milyon $’lık destek

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK’ya bağlı sözde güvenlik güçlerine 400 milyon değerinde yeni bir destek programı başlattı. YPG/PKK’ya geçen ay ulaşmaya başlayan destek paketinin büyük bölümü askeri amaçlar için kullanılacak. Yılbaşına kadar sürecek program kapsamında, örgüt mensuplarına bomba keşif cihazları, parmak izi takip cihazları ve polisiye ekipmanları teslim ediliyor.



Program dahilinde örgütün işgal ettiği bölgelerde ihtiyaç duyduğu güvenlik ekipmanı ve malzemelerin sağlanmasının yanı sıra çok sayıda koronavirüs (Kovid-19) test kitinin de örgüte teslimine başlandı. Söz konusu program, terör örgütünün işgal ettiği bölgelerdeki iç güvenlik mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, örgüte verilen destekle ilgili soruya, “Bu fonların hiçbiri güvenlik güçlerine aktarılmayacaktır. Suriyelilere aktarılacak” yalanını uydurdu.