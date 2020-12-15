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Siyaset ABD yaptırımlarının ardından Fatih Erbakan'dan 'İncirlik Üssü kapatılsın' önerisi
Siyaset

ABD yaptırımlarının ardından Fatih Erbakan'dan 'İncirlik Üssü kapatılsın' önerisi

ABD yaptırımlarına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İncirlik Üssü'nün kapatılması önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:52:00 -
ABD yaptırımlarının ardından Fatih Erbakan'dan 'İncirlik Üssü kapatılsın' önerisi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ABD'nin yaptırım kararına karşı İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılmasını istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD'nin yaptırım kararı almasına parti olarak şaşırmadıklarını belirtti.

Erbakan'dan 'İncirlik Üssü' önerisi

Erbakan, "sözde müttefik" olan ABD'nin bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirterek, "ABD’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye’ye karşı uyguladığı ambargo karşısında Erbakan Hocamızın İncirlik Üssü’nü kapatması son derece önemlidir. Benzer şekilde, 54. Hükümet’in Başbakanı Erbakan Hocamız’ın ‘Çekiç Güç’ün faaliyetlerine son vermesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Erbakan, Türkiye'nin yine benzer bir karşılık vermesi gerektiğini kaydederek İncirlik ve Kürecik Üssü'nün kapatılması çağrısında bulundu.

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