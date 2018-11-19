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ABD yaptırımları sonrası İran'a kritik ziyaret

İran'a başlatılan yaptırımlarından arından bölgeye kritik bir ziyaret gerçekleştirilecek. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'a gidiyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 06:49
ABD yaptırımları sonrası İran'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hunt’ın, bugün  gerçekleştireceği ziyarette muhataplarıyla nükleer anlaşmanın geleceği, İran’ın bölgesel çatışmalardaki rolü ile ülkede tutuklu İngiliz vatandaşlarının durumunu  ele alacağı bildirildi.

Aralarında İranlı mevkidaşı Cevat Zarif'in de olduğu üst düzey  yetkililerle bir araya gelecek Hunt’ın, ülkesinin nükleer anlaşmaya bağlılığını  vurgulayacağı kaydedildi.

Görüşmelerde Avrupa'nın, İran'a nükleer anlaşma dolayısıyla uygulanan  yaptırımları bertarafa yönelik gayretlerinin de ele alınacağı belirtildi.

Yemen

Hunt’ın görüşmelerde İran’ın Yemen'de Husilere balistik füze ve silah  temin ettiğine ilişkin Birleşmiş Milletler raporlarından duyduğu kaygıyı dile  getireceği aktarılan açıklamada, "Bu, istikrarsızlaştırıcı ve çatışmayı sona  erdirmeye dönük diplomatik gayretlere karşıdır. Bu noktada bütün ülkelerin, BM  Özel Temsilcisi'nin tarafları Stockholm’de müzakere için bir araya getirme  gayretlerini desteklemelidir." ifadelerine yer verildi.

Hunt’ın İran temasları, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu  yana bu ülkeye Batılı bir ülkeden yapılan ilk dışişleri bakanı düzeyindeki  ziyaret olacak.

Yaptırımlar

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini  duyurmuş, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve  diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret  yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım  paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti. ABD'nin İran'a yönelik ikinci  yaptırım paketi de bu ay devreye girmişti.

AB, ilk yaptırım paketinin açıklanmasının ardından "ABD yaptırımlarını  bertaraf etmeyi öngören özel ticari mekanizma kurulacağını ve böylelikle Avrupalı ekonomik aktörlerin yaptırımların etkisinden korunacağını" bildirmişti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:49
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