ABD yaptırımı sonrası Huawei’den kaçış başladı

Uğur Kağan Mertoğlu yeniakit.com.tr

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları Çin teknoloji devi Huawei’yi vurdu. ABD Başkanı Trump’ın Huawei ürünlerine getirdiği yaptırım kararının ardından Android işletim sisteminin üreticisi Google’ın Huawei ürünlerine destek vermeyi durduracağını açıklaması, Huawei cep telefonlarının satışlarında büyük düşüşlere sebep oldu.

Telefoncular zararına satışa başladı

Yeniakit.com.tr’nin Ankara Sıhhiye’de bulunan cep telefonu satış bayilerinden aldığı bilgiye göre; birçok cep telefonu satış firması ellerinde bulunan Huawei marka telefon modellerini alış fiyatının altına zararına satmaya başladı. 10 gün öncesine kadar 7 bin TL civarlarından satışı yapılan Huawei P30 Pro modelinin, birkaç günden bu yana bazı firmalar tarafından 4 bin 500 TL fiyatlarla satılmaya başlandığı öğrenildi.

Kullanıcılar ellerinden çıkarmaya başladı

Son yıllarda yüksek kalite ve düşük fiyat politikasıyla Türkiye pazarında da satış grafiği yükselen Huawei telefon modelleri, ABD yaptırımı sonrası kullanıcılar tarafından tercih edilmemeye başladı. Halihazırda Huawei marka cep telefonu kullanıcılarının da Google’ın destek vermeyi durduracağı yönündeki açıklama sonrası telefonlarını 2. el satış sitelerinde düşük fiyattan satışa çıkardıkları görülüyor. Google’ın destek vermeyi durduracağı yönündeki açıklamasına karşı Huawei’nin, akıllı telefon yazılımında lider durumda bulunan Androidişletimsistemine karşı kendi işletim sistemini 2019’un 4. çeyreğinde hayata geçireceğini duyurması da satışların düşmesine engel olamadı.