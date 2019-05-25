0553 313 94 23

ABD yaptırımı sonrası Huawei’den kaçış başladı

ABD Başkanı Trump’ın Çinli teknoloji devi Huawei’ye karşı başlattığı yaptırım kararı etkisini göstermeye başladı. Cep telefonu satıcıları ellerindeki Huawei marka cep telefonlarını alış fiyatının altında zararına satmaya başlarken, Huawei kullanıcılarının ise başka marka telefon modellerine geçmek için Huawei telefonlarını 2. el olarak düşük fiyattan satmaya başladıkları görülüyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 18:41
ABD yaptırımı sonrası Huawei’den kaçış başladı

 Uğur Kağan Mertoğlu  yeniakit.com.tr 

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları Çin teknoloji devi Huawei’yi vurdu. ABD Başkanı Trump’ın Huawei ürünlerine getirdiği yaptırım kararının ardından Android işletim sisteminin üreticisi Google’ın Huawei ürünlerine destek vermeyi durduracağını açıklaması, Huawei cep telefonlarının satışlarında büyük düşüşlere sebep oldu.

Telefoncular zararına satışa başladı

Yeniakit.com.tr’nin Ankara Sıhhiye’de bulunan cep telefonu satış bayilerinden aldığı bilgiye göre; birçok cep telefonu satış firması ellerinde bulunan Huawei marka telefon modellerini alış fiyatının altına zararına satmaya başladı. 10 gün öncesine kadar 7 bin TL civarlarından satışı yapılan Huawei P30 Pro modelinin, birkaç günden bu yana bazı firmalar tarafından 4 bin 500 TL fiyatlarla satılmaya başlandığı öğrenildi.

Kullanıcılar ellerinden çıkarmaya başladı

Son yıllarda yüksek kalite ve düşük fiyat politikasıyla Türkiye pazarında da satış grafiği yükselen Huawei telefon modelleri, ABD yaptırımı sonrası kullanıcılar tarafından tercih edilmemeye başladı. Halihazırda Huawei marka cep telefonu kullanıcılarının da Google’ın destek vermeyi durduracağı yönündeki açıklama sonrası telefonlarını 2. el satış sitelerinde düşük fiyattan satışa çıkardıkları görülüyor. Google’ın destek vermeyi durduracağı yönündeki açıklamasına karşı Huawei’nin, akıllı telefon yazılımında lider durumda bulunan Androidişletimsistemine karşı kendi işletim sistemini 2019’un 4. çeyreğinde hayata geçireceğini duyurması da satışların düşmesine engel olamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 18:41
  1. Ankara
  2. Huawei
  3. Android
  4. android işletim sistemi
  5. Google
  6. Huawei cep telefonları
  7. Huawei P30 Pro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baraj havzası doldu, istimlak alanındaki ağıl ve tarlalar suya gömüldü
    1. Baraj havzası doldu, istimlak..
    2. Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde ne..
    3. İran Dışişleri Bakanı Bağdat’ta
    4. Galatasaray kafilesi üstü açık..
    5. MHP çalışmalara başladı! Bahçeli'den..
    6. Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? | Kiraz..
    7. Çorum Valiliği’nden hobi bahçeleri..
    8. Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde..
    9. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    10. Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor
    11. Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi..
    12. Alman siyasetçilerden AP seçimleri..
    13. Denize giren Alman turist boğularak..
    14. Şehit oğlunu üniformasını giyerek..
    15. Başıboş köpekler 18 keçiyi telef etti
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin..
    17. Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken..
    19. Gençlerden Avrupa Parlamentosu önünde..
    20. Basketbolda maçın ardından
    21. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl..
    23. TESK Genel Başkanı'ndan zam yorumu:..
    24. Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
    25. İşçileri taşıyan midibüs kazasında..
    26. Termik santralin kömür bandında yangın
    27. Üniversite kampüsünde atlarla yarıştılar
    28. İşçileri taşıyan servis midibüsü..
    29. İzmit’te inşaatlar kontrol altında..
    30. "Oğlumun yokluğuna hala alışamadım"
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı