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Dünya ABD yağmalamaların önüne geçemiyor!
Dünya

ABD yağmalamaların önüne geçemiyor!

Dünyanın süper gücü olduğu iddiasını sürdürmeye çalışan ABD, 60 milyonun üzerindeki evsizler ve ondan çok daha fazla işsizler ordusu yüzünden zor günler geçirirken. ABD güvenlik güçleri, ülkedeki yağmalama olaylarının önüne bir türlü geçemiyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 14:11:00 -
ABD yağmalamaların önüne geçemiyor!

 Yeni Akit  Ankara 

Dünyanın süper gücü olduğu iddiasını sürdürmeye çalışan ABD, 60 milyonun üzerindeki evsizler ve ondan çok daha fazla işsizler ordusu yüzünden zor günler geçiriyor. ABD güvenlik güçleri, ülkedeki yağmalama olaylarının önüne bir türlü geçemiyor.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, pek çok markette yapılan baskınlarla rafların boşaltılmasına ilişkin görüntüler yer alıyor.

Yağmalar bitmiyor

Son olarak, Los Angeles’deki bir 7-Eleven market, onlarca kişinin bir anda içeri dalmasıyla yağmalandı. Los Angeles polisi, bu hafta yağmalanan 7-Eleven marketindeki görüntüleri yayınladı. ABD’nin genelindeki yağmalama olaylarının, özellikle Kaliforniya’da çok daha sık görüldüğü belirtiliyor.

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