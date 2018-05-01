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ABD vermedi, yerlisini yaptık!

Milli imkanlarla üretilen Minyatür Bomba'nın bu yıl Hava Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.

01 Mayıs 2018 Salı 11:20
ABD vermedi, yerlisini yaptık!

Hava Savunma Sistemlerine takılmadan hedefe varan Minyatür bombanın etkili mesafesi 100 kilometreye çıkıyor. Boyutu diğer bombalara göre daha küçük olan 110 kg ağırlığındaki MB mühimmatından bir uçak 8 adet taşıyabiliyor. MB, beton delici çok güçlü harp başlığıyla öne çıkıyor. 100 km uzaklıktaki radar üssü gibi hedefleri vuran MB, 60-70 kilometre uzaklıkta ise bir uçak hangarının üst betonunu delip hangara girip içeride patlayabiliyor. Amerikan Small Diameter Bomb'un yerli eş değeri olan ASELSAN MB (Minyatür Bomba) bu yıl Hava Kuvvetleri envanterine giriyor.

ASELSAN’nın proje yöneticisi, TÜBİTAK SAGE’nin ise harp başlığı geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olarak yer aldığı Minyatür Bomba ilk olarak IDEF’17 fuarında ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:20
  1. Yerli imkanlarla üretilen Minyatür Bomba bu yıl envantere giriyor

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