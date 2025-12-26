ABD Venezuela'nın üzerinde ekonomik baskı uygulayacak

Venezuela bu hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada petrol gasplarını “korsanlıktan daha kötü bir hamle” olarak nitelendirdi.

Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, Venezuela petrolünün peşine düşmeye devam ederken önümüzdeki iki ay boyunca Venezuela üzerinde askeri baskıdan ziyade ekonomik baskı uygulamaya odaklanacak.

Reuters'in haberine göre ABD bölgede askeri baskı uygulamaya devam ederken Beyaz Saray orduya “neredeyse sadece Venezuela petrolüne yönelik bir ‘karantina’ uygulamaya” odaklanma talimatı verdi.

Çarşamba günü Reuters'e konuşan yetkili, “Askeri seçenekler hala mevcut olsa da, Beyaz Saray'ın aradığı sonuca ulaşmak için öncelikle yaptırımlar uygulayarak ekonomik baskıyı kullanmaya odaklanılıyor” dedi.

Reuters'e göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 15.000 asker, uçak gemileri, güdümlü füze destroyerleri ve amfibi saldırı gemileri konuşlandırdığı Karayipler'de son bir aydır tansiyon yükseliyor.

ABD'nin Karayipler'e on yıllardır yaptığı en büyük kuvvet yığınağı olan bu konuşlanma, Trump'ın ABD'yi "uluslararası uyuşturucu kartellerinden" ve "narkoteröristlerden" koruma bahanesiyle Venezuela'yı işgal edebileceği endişelerini arttırdı.

Ancak bazı uzmanlar bunun mümkün olmadığını ve ABD Başkanı Trump'ın askeri blöf yaptığı görüşünde.

Aralık ayı ortasında Trump, Venezuela'ya giren ve çıkan ABD onaylı tüm petrol tankerlerinin “tam ve eksiksiz ablukaya” alınması emrini verdi. Reuters'e göre ABD güçleri halihazırda iki petrol tankerini yakaladı ve üçüncü bir geminin peşinde.

Caracas 2005'ten bu yana ABD'nin çeşitli yaptırımları altında olmasına rağmen petrol Venezüella'ya bir can simidi sağlıyor. Enerji sektörüne yönelik yaptırımlar 2019 yılında Trump'ın görevdeki ilk döneminde artırıldı.

Devam eden gerginliklere rağmen, bazı medya raporları Venezuela petrolünü hedef almanın bir tür gerilimi azaltma yöntemi olabileceğini çünkü yaptırımların ordu yerine ABD Sahil Güvenliği tarafından yürütüleceğini öne sürüyor.

Sahil Güvenlik barış zamanında sivil bir kurum olarak hareket ederken, ABD kolluk kuvvetlerinin bir kolu olarak kabul edilmekte.

Sahil Güvenlik mensupları ABD yaptırımları altındaki gemilere çıkma hakkına sahiptir. Buna karşın Venezuela'ya yönelik bir deniz ablukası uygulamak savaş nedeni sayılmakya.

ABD Hava Kuvvetleri Eylül ayından bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik'te "ABD'ye yasadışı uyuşturucu taşıdığı" iddia edilen çok sayıda tekneye hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar ABD Kongresi'nin değil Trump'ın emriyle gerçekleştirildi ve Beyaz Saray'ın “uluslararası olmayan silahlı çatışma” olarak adlandırdığı bu olayda en az 105 kişi hayatını kaybetti.

Beyaz Saray, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, bu yılın başlarında Trump yönetimi tarafından "terör örgütü" olarak adlandırılan "Tren de Aragua ve Cartel de los Soles" gibi büyük kartelleri desteklediğini iddia ediyor.

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera