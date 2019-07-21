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ABD: Venezuela'nın Su-30 uçağı keşif uçağımızı kovaladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-30 uçağının Amerikan EP-3 radyoelektronik keşif uçağını ‘saldırgan bir şekilde takip ettiğini’ ileri sürdü.

21 Temmuz 2019 Pazar 23:44
ABD: Venezuela'nın Su-30 uçağı keşif uçağımızı kovaladı

ABD Güney Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, önceki gün meydana gelen olayda Su-30’un ABD’ye ait hava aracını ‘saldırgan bir şekilde takip ederek uçağı ve mürettebatını riske attığı’ öne sürüldü.

EP-3 uçağı, Karayip Denizi’nin uluslararası hava sahasında birçok ülke tarafından tanınan ve onay verilen bir görevi yerine getiriyordu” belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu eylemler, Rusya’nın (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro’nun yasadışı rejimine sorumsuz bir şekilde askeri destek verdiğini gösteriyor, ayrıca Maduro’nun pervasızlığını ve sorumsuzca davranışlarını ortaya koyuyor.”

Twitter’da yayınlanan açıklamada ayrıca Venezuela’ya ait Su-30 uçağının yakından çekilmiş fotoğraf ve videosu paylaşıldı.

ABD keşif uçağı ülkenin hava sahasını ihlal etti

Daha önce Venezuela Savunma Bakanlığı, Amerikan radyoelektronik keşif uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini, söz konusu uçakla iletişime geçme girişimlerinin başarısız olduğunu ve hava aracına, Venezuela hava sahasından ayrılıncaya kadar eşlik edildiğini duyurmuştu.

 

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 23:44
  1. Venezuela
  2. Maduro
  3. Su-30
  4. ABD
  5. Amerikan radyoelektronik keşif uçağı

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