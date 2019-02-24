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ABD Venezuela'da resmen darbe çağrısı yaptı: Görevlerinizin başına dönün

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da meydana getirdikleri krize ilişkin küstah bir açıklama yaptı. Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim bu yüzden orduyu göreve çağırıyorum" dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 21:04
ABD Venezuela'da resmen darbe çağrısı yaptı: Görevlerinizin başına dönün

Venezuela'daki siyasi kriz devam ederken bir kez daha Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim." dedi.

Bakan Pompeo, Amerikan CNN kanalında katıldığı bir programda, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Venezuela halkının "demokrasiye kavuşması" ve ihtiyaç duyduğu "insani yardımları" temin etmesi için gösterdikleri çabayı sürdüreceklerini vurgulayan Pompeo, ABD'nin Venezuela'daki tek amacının demokrasi olduğunu savundu.

Venezuela ordusuna çağrı

Pompeo, "ABD olarak geçici devlet başkanı Juan Guaido'yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela ordusuna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

Venezuela, Küba ve Nikaragua konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Pompeo'nun, Mısır'daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkati çekti.

Katıldığı Fox News kanalındaki bir programda da Maduro yönetimini hedef alan ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela Devlet Başkanı için "hasta tiran" ifadesini kullandı.

Pompeo, "insani yardım" tırlarının Venezuela'ya girmesinin engellenemeyeceğini ve bu konuda Venezuela ordusunun sorumluluk alması gerektiğini savundu.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 21:04
  1. ABD
  2. Venezuela
  3. Maduro

YORUM YAZ

  • vatandasvatandas30 dk önce
    K.hbe çocuk lari abd ve diger ler i her yerde adi lik peşinde siniz eğer ordu abd emrine girerse yaziklar olsun kendi ulken i siyonistler e mi satiyor sun cin rusya bu kadar avuz mi neden taraf olmuyorlar
  • DoktorDoktor51 dk önce
    kafir abd ve yahudileri BOYKOT edin. kafirin soyu kuruyana kadar BOYKOT.

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