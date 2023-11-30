ABD ve Yunanistan ülkesi resmen duyurdular! İki ülke arasında top mühimmatı pazarlığı: ABD'li yetkililer satın almak istiyor
ABD, Yunan Ordusu envanterinden top mühimmatı satın almak için Yunanistan ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Mühimmatlar, Ukrayna’ya sevk edilecek.
Başta ABD olmak üzere birçok batı ülkesi, Ukrayna-Rusya Savaşı’ndan bu yana Ukrayna için top mühimmatı tedarik ediyor. Ancak günde 6 ila 7 bin arasında top mühimmatı sarf eden Ukrayna için batılı ülkeler tarafından envanterden sevk edilen mühimmatlar ve kapasiteleri arttırılan üretim hatları, yetersiz kalıyor.
Ukrayna’ya yönelik sevkiyatlar sebebiyle birçok ülkenin envanterindeki top mühimmatı stokunun kritik seviyeye düştüğü bir dönemde ABD, Yunanistan ile görüşmelere başladı. Yunan basınına göre; ABD, Yunanistan’dan toplamda 75 bin adet top mühimmatını satın almayı planlıyor. Satın alınacak mühimmatların dağılımlarının ise 50 bin adet 105mm, 20 bin adet 155mm ve 5 bin adet 203mm şeklinde olduğu bildiriliyor.
Yunanistan, Yunan Ordusu’nun envanterinden tedarik edilecek 75 bin adet top mühimmatı için 47 milyon dolar talep ediyor.
Yunan Ordusu’nun Obüs Envanteri
Halihazırda Yunan Kara Kuvvetleri envanterinde; 155mm çapında 440+ adet kundağı motorlu obüs, 203mm çapında 145 adet kundağı motorlu obüs, 155mm çapında 230 adet çekili obüs ve 105mm çapında 230+ adet çekili obüs bulunduğu biliniyor.
Bunlara ilaveten Yunan Ordusu; 175mm çapında 12 adet obüse, 122mm çapında 100+ adet ve 227mm çapında 36 adet çok namlulu roketatar sistemine sahip.
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savunmasanayist'e göre: Yunanistan, bahsi geçen obüs ve roketatar sistemlerinin tamamının mühimmatında yurt dışına bağımlı.
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