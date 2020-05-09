ABD ve Rusya’nın taahhütleri havada kaldı! PKK, Türkiye sınırında cirit atıp tünel kazıyor

ABD ve Rusya’nın taahhüdüne rağmen güvenli bölgeden çekilmeyen teröristler, Kamışlı ilçesi ve çevresi ile Aynularab bölgesinde tünel kazma çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Rusya ve ABD’nin taahhüdüne rağmen güvenli bölgeden çekilmeyen terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırı yakınlarında tünel ve hendek kazma çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeden çıkmayıp tünel ve hendek kazıyorlar

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, güvenli bölge sınırları içerisinde tünel ve hendek kazma faaliyetlerine hız verdi. Rusya ve ABD’nin taahhüdüne rağmen bölgeden çıkmayan terör örgütü, Haseke şehrinin Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçe merkezi, ilçenin kuzeyi ve Kamışlı-Amude ilçeleri arasındaki bölgede son günlerde kazı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çok sayıda iş makinesini söz konusu bölgelere sevk eden terör örgütü, mevcut tünel şebekelerini genişletmeyi amaçlıyor.

Muhtemel ani saldırı için mi tünel kazılıyor?

YPG/PKK’lı teröristler bu kapsamda iki gün önce yol çalışmalarını öne sürerek Kamışlı-Amude yolunu 24 saatliğine sivil araç geçişine kapattı. Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat uyarınca sınırdaki Aynularab (Kobani) ilçesinden çekilmesi gereken YPG/PKK’lılar, burada da tünel ve hendek kazmaya devam ediyor. Kaynaklar terör örgütünün, M4 kara yolu üzerinde işgal ettiği Ayn İsa beldesinde de kazı çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. YPG/PKK, tünelleri muhtemel askeri harekâtlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.

ABD ve Rusya’nın sözleri havada kaldı

Türkiye, 9 Ekim 2019’da başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sürerken ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yapmıştı. ABD, harekâtın güvenli bölge olarak tesis ettiği, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK’nın çekileceği sözünü vermişti. Rusya da 23 Ekim 2019’den itibaren Rus askeri polisi ve rejim güçlerinin, Barış Pınarı Harekât bölgesinin dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG/PKK’lı teröristlerin silahlarıyla Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere gireceklerini taahhüt etmişti. Ruslar, terör örgütü YPG/PKK’lı teröristlerin silahlarıyla Menbiç ve Tel Rıfat’tan çıkarılacağı vaadinde bulunmuştu.

Terör örgütü YPG/PKK, daha önce de Afrin, Münbiç, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye bölgelerinde tünel ve çukurlar kazmıştı. Afrin, Tel Abyad ve Resülayn bölgelerinin YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı. YPG/PKK’nın işgalindeki Menbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018’de ve Nisan 2019’da görüntülenmişti.