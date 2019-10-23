ABD ve Rusya’da bile homoluk yasak

Harun Sekmen İstanbul

Müslüman Türk milletinin baş belası sapkın eşcinsellere, birçok Hristiyan ülkesinin bile tahammül etmediği ortaya çıktı. Teknolojik olarak dünyanın en ileri ülkeleri arasında gösterilen Güney Kore, Rusya ve ABD’nin 6 eyaletinde LGBTİ’li sapkınların kurdukları derneklere müsaade edilmediği bildirildi.

Şeytanın, Türkiye’deki temsilcisi olan LGBTİ’li eşcinsel sapkınlar, büyük bir hızla dernekleşmeye devam ederken, Hristiyan ülkelerinde ise durum tam tersi bir seyir izliyor. Türkiye’deki özgürlük ortamını sabote ederek her türlü kirli provokasyona imza atan, üniversiteler başta olmak üzere bütün eğitim kurumlarında örgütlenmeye çalışan homolara, birçok ülke geçit vermiyor. Rusya Oktyabrsky Mahkemesi geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla LGBTİ sapkınlara ağır bir darbe vurdu. Mahkeme, LGBTİ Topluluğunun “aile değerlerini reddettiği, geleneksel olmayan cinsel ilişkileri teşvikinin ebeveynlere saygısızlık anlamına geldiği” gerekçesiyle sosyal ağ sitelerini kapattı. Öte yandan Rusya’da, ‘eşcinsel propaganda yasası’ 2013’ten bu yana yürürlükte. Yasaya göre eşcinsellik propagandası yapmak kesinlikle yasak ve devlet organları bu tarz girişimleri engellemekle mükellef.

ABD’nin 6 eyaletinde yasak

İnsan hakları ve bireysel özgürlükler noktasında sembol ülke olarak gösterilen ABD bile LGBTİ’li sapkınlara hoşgörüyle yaklaşmıyor. ABD’nin Iowa, Kentucky, North Carolina, Texas, Oklahoma, Mississippi eyaletleri, sapkınların faaliyetlerine müsaade etmiyor. Netflix ve türevi platformlarla eşcinselliği başka ülkelerde yaygınlaştırmak isteyen ABD’nin söz konusu kendi toprakları olunca tavizsiz bir tutum izlemesi dikkatlerden kaçmıyor. Dünyanın teknoloji devi Güney Kore’de de sapkın homoların derneklerine ve faaliyetlere izin verilmiyor.

Türkiye’de 22 dernekleri var

LGBTİ’li sapkınların ülkemizde 22 derneği bulunuyor. Bu rakamın üstüne, öğrenci kulüpleri, platformlar ve dayanışma gurupları da eklenince ortaya vahim bir tablo çıkıyor. Sapkınlar ise ahlaksızlıkları karşısında hiçbir hukuki yaptırım uygulanmamasının verdiği rahatlıkla at koşturuyor.