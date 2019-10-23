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ABD ve Rusya’da bile homoluk yasak

Türkiye’deki özgürlük ortamından faydalanarak bir ur gibi çoğalan LGBTİ derneklerine Hristiyan ülkelerinin bile geçit vermediği ortaya çıktı. İnsan neslinin devamı açısından büyük tehlike taşıyan ahlak teröristlerinin kurduğu derneklerin; Rusya, Güney Kore ve ABD’nin 6 eyaletinde kapısına kilit vurulduğu bildirildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:17
ABD ve Rusya’da bile homoluk yasak

 Harun Sekmen  İstanbul 

Müslüman Türk milletinin baş belası sapkın eşcinsellere, birçok Hristiyan ülkesinin bile tahammül etmediği ortaya çıktı. Teknolojik olarak dünyanın en ileri ülkeleri arasında gösterilen Güney Kore, Rusya ve ABD’nin 6 eyaletinde LGBTİ’li sapkınların kurdukları derneklere müsaade edilmediği bildirildi.

Şeytanın, Türkiye’deki temsilcisi olan LGBTİ’li eşcinsel sapkınlar, büyük bir hızla dernekleşmeye devam ederken, Hristiyan ülkelerinde ise durum tam tersi bir seyir izliyor. Türkiye’deki özgürlük ortamını sabote ederek her türlü kirli provokasyona imza atan, üniversiteler başta olmak üzere bütün eğitim kurumlarında örgütlenmeye çalışan homolara, birçok ülke geçit vermiyor. Rusya Oktyabrsky Mahkemesi geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla LGBTİ sapkınlara ağır bir darbe vurdu. Mahkeme, LGBTİ Topluluğunun “aile değerlerini reddettiği, geleneksel olmayan cinsel ilişkileri teşvikinin ebeveynlere saygısızlık anlamına geldiği” gerekçesiyle sosyal ağ sitelerini kapattı. Öte yandan Rusya’da, ‘eşcinsel propaganda yasası’ 2013’ten bu yana yürürlükte. Yasaya göre eşcinsellik propagandası yapmak kesinlikle yasak ve devlet organları bu tarz girişimleri engellemekle mükellef.

ABD’nin 6 eyaletinde yasak

İnsan hakları ve bireysel özgürlükler noktasında sembol ülke olarak gösterilen ABD bile LGBTİ’li sapkınlara hoşgörüyle yaklaşmıyor. ABD’nin Iowa, Kentucky, North Carolina, Texas, Oklahoma, Mississippi eyaletleri, sapkınların faaliyetlerine müsaade etmiyor. Netflix ve türevi platformlarla eşcinselliği başka ülkelerde yaygınlaştırmak isteyen ABD’nin söz konusu kendi toprakları olunca tavizsiz bir tutum izlemesi dikkatlerden kaçmıyor. Dünyanın teknoloji devi Güney Kore’de de sapkın homoların derneklerine ve faaliyetlere izin verilmiyor.

Türkiye’de 22 dernekleri var

LGBTİ’li sapkınların ülkemizde 22 derneği bulunuyor. Bu rakamın üstüne, öğrenci kulüpleri, platformlar ve dayanışma gurupları da eklenince ortaya vahim bir tablo çıkıyor. Sapkınlar ise ahlaksızlıkları karşısında hiçbir hukuki yaptırım uygulanmamasının verdiği rahatlıkla at koşturuyor.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:17
  1. İstanbul
  2. Müslüman Türk milleti
  3. Hristiyan
  4. Güney Kore
  5. Rusya
  6. ABD
  7. LGBTİ
  8. LGBTİ’li eşcinsel sapkınlar
  9. Rusya Oktyabrsky Mahkemesi
  10. eşcinsel propaganda yasası
  11. eşcinsellik propagandası
  12. eşcinsellik
  13. İnsan hakları
  14. bireysel özgürlükler
  15. Iowa
  16. Kentucky
  17. North Carolina
  18. Texas
  19. Oklahoma
  20. Mississippi
  21. Netflix

YORUM YAZ

  • DeryaDerya21 sa önce
    Amerika da sadece homoların yaşadığı şehirler ve mahalleler var. Biraz gerçekle barışalım artık lütfen...
  • engineerengineer21 sa önce
    maşallah hükümetimiz bizleri muasır medeniyet seviyesinin de fevkinde bir medeniyet seviyesine eriştirdi, menderes, demeirel, özal ve rte başardılar
  • ihsanihsan22 sa önce
    iç işleri bakanı hükümet bunları yasakla
  • AkilAkil22 sa önce
    Bizim ipneler alman peşin den alman ipneler Amerika'nın peşin den gider Ler bu çalışıyor bunlar
  • A.SARIA.SARI22 sa önce
    Bu sapkın derneklerin önünü sonuna kadar açanları biliyoruz, her şey ayyuka çıkmışken kılını kıpırdatmayanları da biliyoruz, niçin hamle yapmadıklarını da biliyoruz. Aile yok olup giderken seyredenleri de biliyoruz, niçin seyirci olduklarını da biliyoruz. Ön saflarda yer alan TV kanallarının örf-adet ve manevi değerlerin yozlaşması karşısında doğru dürüst bir tek program yapmadıklarını görüyoruz, niçin vurdumduymazlar onu da biliyoruz. Şu an kemalist ve siyonist zihniyetin hakim olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Sanmayın ki FETÖ hakimiyetini kaybetti, bir tek milletvekili bile fetöcü değilmiydi yahu, şimdiye kadar bırakın adının anılmasını işaret bile edilemedi. İktidarın muhafazakar kesime üvey evlat gibi davranması nasıl izah edilir ki. Yargı adalet dağıtmaz, meclis can yakan kanunları düzeltmez... Sonumuz hayrola.
  • OrhanOrhan22 sa önce
    Sizin ahlak anlaysiniza kalsa 500 lere donup pazarda kadin satar, stres atmak icin seytan taslarsiniz
  • YavuzYavuz22 sa önce
    Aile yapısını yok edecek hamleler ama bunun sorumlusu toplummu aile bakanlığı mı bilinçli yapılıyor ilerki zamanlarda büyük zararlar açacak
  • aa23 sa önce
    ne yapalım bu insanları yakalım mı?:))) ilahi akit... bunlar başta mavlananın kitapları olmak üzere tasavvuf kültüründe bolca olan şeyler.elif çınar.bırak dindar aileleri en temel dini metinlerde yer alıyor.ha sakın yanlış anlama olmasın ben savunmuyorum.savunmadığım gibi karşı da çıkıyorum.özellikle tasavvufa bu yüzden karşı çıkıyorum.dini kaygılarla karşı çıkan akit gaszetesi neden tasavvuf kültüründe bunların olduğunu görmüyor.neden onları eleştirmiyor.mesela şenocak lgbt"ye bir proje olarak karşı çıkıyor tamam iyi. ama bu projeyi yürütenler mevlanadanda örnek veriyorlar.peki şen ocak neden mevlanaya övgüler düzüyor.biliyorum akit bunu yayınlamayacak ama yinede yazıyım.
  • mutmainemutmaine23 sa önce
    müslüman ülkeye bak! ADALETE BAK
  • yazıYORUMyazıYORUM23 sa önce
    Normal! Memlekette her kanalın bir totoş sunuculu programı var, her filimde dizide mutlaka bir ibne karakteri oynuyor, şarkıcıların içinde mutlaka bir ibne totoş, lgbt özentisi rol model mevcut. Bunların rütük te bir karşılığı yok, bunlardan şikayet edenlere gerici yobaz dar görüşlü diye yafta vuruluyor, bunları yüceltenlere ilerici çağdaş açık fikirli aydın deniliyor. Memlete bakın, ulen yemek programı yapılıyor mutlaka bir totoş karakterli kırıtık yumoş erkek tiplemesi kontenjanı konuluyor, komedi dizisi, tiyatro oyunu konuluyor mutlaka bir karı kılığında erkek tiplemesi olur, bu tiplemeler böyle böyle toplum nezdinde normalleştirildi, siz ceza diyorsunuz herifler ulusal kanallarda propagandalarını yapıyorlar, eleştirenleri de linç ediyorlar. Bunları eleştirmenin cezası var dikkatli olun yani!!!
  • aa23 sa önce
    netflixin eşcinsellikle doğrudan alakası yok.oturdum hemen hemen tüm dizi ve filmlerine baktım.100"den fazlafilmleri ve dizileri araştırdım.Bilim-kurgu,Felsefiyat,edebiyat içerikli filmlerin içine koyulmuş cinsel içerikli sahneler var.Bu filmlerde ta 80"li-90"lı-2000"li yılların dizileri ve filmlerini yayımlıyor.Adamların proje derdi falanda yok.Adamların tek derdi para.bunun içinde dizilerinin ilk 2-3 bölümlerinde yoğun cinsel sahneler var.geri kalan sahnelerde cinsellik azalarak devam ediyor.isterseniz en erotik dizi olarak gösterilen tarihi outlander dizisine bakın.ilk 2 veya 3 bölümede cinsel sahneler koymalarının nedeni de genç izleyicileri çekebilmek.çünkü sektörden büyük paralar dönülüyor.olan biten bu.bizim muhafazakar kesimde vay efendim netfilx proje.sonuçta üstelik birçok tarihi dizi ve filmleri başarıyla çekilmiş,bizim dizi sektörü onların hayalini bile kuramamış.varsa yoksa vıcık vıcık aşkve romantizmden öte geçmiyor.tek iyi tarafı arap dünyasına pazarlamamız.sonra bizim aynı sol yönetmenler oturup,araplar bizi arkadan vurdu diye bağırır.herneyse sırf black mirror bile bize teknolojinin kötülüğünü bu kadar harika anlatamazdı.sonuçta avrupa kafası ne beklersinki.ne diyecekti avrupalılar;"ya türkiyede muhafazakar kesim var cinsellik koymayalım mı diyeceklerdi"... istemiyorsan akıllı internet kullanırsın.izlemezsin.
  • hercaihercai23 sa önce
    Turk Anayasasina gore lgbti resmen kapatilmalidir, devlet bunu yapmiyorsa, 22 dernek degil 100 dernek kurarlar! Cunku devlet milletini korumak zorundadir, her yonde.
  • Elif ÇınarElif Çınar23 sa önce
    Kardeşim bunu neden 17 yıldır iktidar da olan partiye soramıyorsunuz?Dindar nesil dediniz dindar Ailelerin çocukları bile yoldan çıktı.
  • samisami23 sa önce
    Bunun suçlusu kim,kim bunlara bu hakkı veriyor,kim bunlara müsaade ediyor ve kim bunları destekliyorsa.......tek sorumlu o değil mi.
  • AlperenAlperen23 sa önce
    Eşciseller"Ayol!bu dernekler,platformlar,kuluplerAK partimizin AB ye girmek için attığı imzalardan sonra açıldı,üstelik zamanında reisimiz abbas güçlünün genç bakış proğramında haklarımızın yasal güvenceye kavuşmasını savunmuştu, bizde sonuçta AAAK partiliyiz"deseler ne dersiniz acaba..
  • hsnhsn23 sa önce
    iktidar çok korkak davranıyor. yasak eleştirisine muhatap olmamak için her şeyi koyverdi gitti. okullarda serbest kıyafet rezilliği nedeniyle öğrenci ve öğretmenler alabildiğine serbest giyiniyorm. göbek açık saçlar rengarek boyalı. makyaj berbat. ama disiplin sıfır ders çalışma yok ödev yok. eh böyle öğrenci de ne beklenir ki büyüyünce chp ye hdp ye oy deposu olur. herhal. durum vahim ve ak parti hala bindiği dala balta sallıyor. önce okullar okul olmalı milli eğitim vermeli
  • hsnhsn23 sa önce
    iktidar çok korkak davranıyor. yasak eleştirisine muhatap olmamak için her şeyi koyverdi gitti. okullarda serbest kıyafet rezilliği nedeniyle öğrenci ve öğretmenler alabildiğine serbest giyiniyorm. göbek açık saçlar rengarek boyalı. makyaj berbat. ama disiplin sıfır ders çalışma yok ödev yok. eh böyle öğrenci de ne beklenir ki büyüyünce chp ye hdp ye oy deposu olur. herhal. durum vahim ve ak parti hala bindiği dala balta sallıyor. önce okullar okul olmalı milli eğitim vermeli
  • şenay doğanşenay doğan23 sa önce
    bütün izzet allaha aittir nisa 139 senin şanını yüceltmedik mi inşirah 4 izzet izzet ve şerefin sahibi allah ve rasulüne teslimiyette gizliydi Türkiye bütün izzet şerefi allah ve rasulünü çiğneyip onların makamına oturmakta aradı Türkiye daha da ayağa düşecektir hiç şüpheniz olmasın allahın bütün mülkü bütün izzet ve şerefin yalnız allaha ve onun ordusuna ait olduğunu kör göze parmak görecektir inşallah allaha emanet olun ya habiballah
  • fayik_67fayik_6723 sa önce
    SEMA MARAŞLI, aileden sorumlu bakan olmadan aile yapımız bu bataklıktan kurtulamaz.
  • ceyhunceyhun23 sa önce
    Aile bakanlarımız çok zayıf. Dini ve milli aile politalarımızı gözetecek Sema Maraşlı gibi insanlar lazım bize.
  • ümitümit23 sa önce
    Çünkü Türkiye'de chp var !
  • birolbirol23 sa önce
    KADEM, MOR ÇATI gibi feminist dernekler, iş bilmez siyasiler; malesef aile yapısını dinamitleyen istanbul sözleşmisini bu milletin başına bela etmişlerdir.
  • ahmet yıldızahmet yıldız23 sa önce
    İstanbul sözleşmesini bu ülkeye getirenler altına imaza atanlar, destekleyen dernekler; iki dünyada da bunun hesabını vereceklerdir. adalet adalet...

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