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ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor

ABD merkezli uluslararası ilişkiler dergisi National Interest, Rusya’nın üretim aşamasında olduğu yeni füze savunma sistemi S-500 hakkında bir makale yayımladı. Söz konusu yazı, ''Hazır ol NATO! Rusya'nın S-500'leri savaş alanına iniyor'' başlığıyla duyuruldu.

16 Temmuz 2019 Salı 14:46
ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor

Rusya'nın geliştirmekte olduğu S-500 füze savunma sistemlerinin üretimine başlandığıyla ilgili açıklamalar, ABD basınının yoğun ilgisini çekti. Konunun önemine dikkat çeken ABD basını, S-500'lerin beklenenden daha hızlı bir şekilde podyuma çıkacağını yazdı.

ABD'de iki ayda bir çıkan uluslararası ilişkiler dergisi The National Interest'te Mark Episkopos imzasıyla yayımlanan makale, Rusya’nın S-500 füze savunma sistemlerine ne zaman sahip olacağının yanıtını aradı. Söz konusu makale, okuyuculara ''Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri sahaya iniyor!'' başlığıyla duyuruldu.

"Öncülerinden daha modern"

Rostec şirketinin CEO'su Sergey Çemezov'un Rusya'da bir televizyon kanalına verdiği röportajın hatırlatıldığı makalede, Çemezov’un şu sözlerine yer verildi: ''S-500 sistemlerinin üretimine başlandı ve çok yakında hizmete alınacaklar. S-500, öncüllerinden çok daha modern ve karmaşık bir sistem. Henüz hazır olmadığı için şimdilik onun hakkında detaylıca konuşmak istemiyorum, fakat çok yakında podyuma çıkacaklar.''

"Son aşamasına girildi"

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un S-500 füze savunma sistemleriyle ilgili daha detaylı bilgiler paylaştığını aktaran makale, Manturov’un Interfax ajansına verdiği demeçten şu alıntıyı yaptı: ''S-500 Prometheus füze savunma sistemlerinin geliştirilmesi, son aşamasına girdi. Test sürecinde, ana karakteristik özellikler onaylandı. Genel olarak, bütün işlem süreçleri planlandığı gibi sürüyor. İlk S-500 Prometheus sistemleri, tam zamanında Rus ordusunun hizmetine sunulacaktır.''

"Gelecek yıl bile olabilir"

Üretim takviminin henüz net olmadığını aktaran National Interest dergisi, uzmanların, S-500 füze savunma sisteminin seri üretime geçmesi için daha çok zamana ihtiyaç duyulduğuna inandıklarını belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamalara atıfta bulunan makale, S-500 füze savunma sistemlerinin beklenenden çok daha önce hizmete alınabileceğinin düşünüldüğünü yazdı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov’un ''Başarıyla gerçekleştirilen ön testler, S-500’lerin teslim tarihlerinin öne çekilmesine olanak tanıyor'' sözüne yer verilen makalede, Borisov’un şu sözlerine yer verildi: ''S-500 sistemleri, önümüzdeki yıllarda füze savunma birliklerine gönderilmeye başlanacaktır. Bu sevkiyat, gelecek yıl da olabilir.''

 

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:46
  1. Rusya
  2. ABD
  3. S-500

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