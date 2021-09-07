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Dünya ABD ve Katar'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Dünya

ABD ve Katar'dan peş peşe Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'daki son duruma ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 12:24:00 - 2021-09-07 12:25:47
ABD ve Katar'dan peş peşe Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı, Kabil Havaalanı'nın nasıl işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, Kabil Havaalanı'nın nasıl işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığı söylerken, iç hat uçuşlarının başladığına vurgu yaparak, havaalanının kısa sürede uluslararası uçuşlara hazır olacağını kaydetti.

Havalimanı için 3 ülke devrede

Dün Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teknik ekiplerin, Kabil Havaalanında operasyonları yeniden başlatmak için çalıştığını söylemişti.

Blinken'den Türkiye açıklaması

Blinken ise, Afganistan'da yaklaşık 100 Amerikan vatandaşı kaldığını söyledi.

Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonra da gerektiği takdirde tahliye uçuşlarına izin vereceğini taahhüt ettiğini belirten Blinken, Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ile işbirliği yaptıklarını aktardı.

"Taliban söz vermişti. Afganistan'ı terk etmek isteyenlere izin vermeli. Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ile işbirliği yapıyoruz"

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