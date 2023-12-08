ABD ve Kanada’da! 2 Ülkeyi karıştıran kriz çıktı: Salmonella alarmı! Tüm ülkeleri ilgilendiriyor, kritik mesajlar

Salmonella salgını nedeniyle ABD’de 3, Kanada’da 5 kişi 8 kişi hayatını kaybetti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) salgının bozulmuş kavunlardan kaynaklandığını duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, 38 eyalette 230 kişinin 20 Kasım’dan bu yana etkili olan salmonella salgınından etkilendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca 3 kişinin salmonella salgınında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, 6 eyalette 129 salmonella vakası görüldüğü, 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada salgından etkilenenlerin 5 ya da daha küçük ve 65’ten büyük kişiler olduğu ifade edildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Salgının bozulmuş kavunlardan kaynaklandığını sözlerine ekleyen yetkililer, kesilmiş olarak satılan kavunların satın alınmaması uyarısında bulundu.

FDA ise, salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.

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Salmonella bakterisi başta tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri olarak biliniyor. Semptomlar, kişinin bakteriye maruz kalmasından 6 saat ile 6 gün sonra başlayabiliyor. Belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş bulunuyor.

Salmonella Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Salmonelloz Nedir?

Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Genellikle ateş, kusma ve ishal belirtileriyle seyreder. Salmonella cinsi bakteriler gastroenterit ve tifonun da aralarında yer aldığı pek çok hastalığın etkenidirler. Salmonella bakterisi, vücuda alındıktan sonra genellikle 12-36 saat sonra belirtiler ortaya çıkar ve 2 ila 7 gün arasında devam eder.

Salmonella Belirtileri Nelerdir?

Salmonella belirtileri diğer mide bağırsak enfeksiyonlarında görülen belirtilerle benzerdir. Ciddi bir sıvı kaybına (dehidrasyon) sebep olabilir. Salmonella hastalığı belirtileri şöyle sıralanabilir:

Ateş

İshal (diyare)

İştah kaybı

Baş ağrısı

Kramp şeklinde karın ağrısı

Titreme

Mide bulantısı

Kusma

Dışkıda kan ya da mukus

Bu belirtiler başka hastalıklarla benzer olması nedeniyle teşhis koymanın güçleşebileceği unutulmamalıdır.