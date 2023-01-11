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Dünya ABD ve Japonya'dan nükleer reaktörler için işbirliği kararı
Dünya

ABD ve Japonya'dan nükleer reaktörler için işbirliği kararı

ABD ile Japonya işbirliği kararı verdi. İki ülke yeni nesil nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve yapımında işbirliği yapacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 08:21:00 -
ABD ve Japonya'dan nükleer reaktörler için işbirliği kararı

ABD ve Japonya, küçük modüler tip dahil yeni nesil nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve yapımında işbirliğine gidecek.

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi, Washington ziyaretinde ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile bir araya geldi.

Sıvılaştırılmış doğal gaz dahil enerji konularını da ele alan iki bakan, enerji kaynaklarına yönelik tutarlı bir düzenleyici ortamın korunmasına yönelik fikir birliğine vardı.

Bakanların ortak açıklamasına göre, Japonya ve ABD, küçük modüler tip dahil, yeni nesil ve modern nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve yapımında iş birliği yapacak.

Japon Bakan Nişimura, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, ülkesinin "karbonsuzlaşmayı artıracak politikalarındaki değişikliğini" olumlu karşıladığını söyledi.

Nişimura, "Mevcut reaktörlerden tam olarak faydalanmak ve daha güçlü tedarik zincirleri oluşturmak için (ABD ile) iş birliği imkanlarını araştıracağız" ifadesini kullandı.

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