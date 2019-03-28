ABD ve İsveç savaş uçakları keşif uçuşu yaptı! ABD ve İsveç’e ait savaş uçaklarının Rusya sınırında keşif amaçlı uçuşlar yaptığı tespit edildi.

ABD ve İsveç’e ait savaş uçaklarının Karadeniz ve Baltık Denizi’nde Rus sınırları yakınında keşif uçuşu yaptığı belirtildi. PlaneRadar gözlem sitesinin aktardığına göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Lockheed ЕР-3Е Orion keşif uçağı, saat 09.40'ta (TSİ) Yunanistan'daki Suda Bay hava üssünden kalktı. Sabah ve öğle saatlerinde yapıldı Bulgaristan hava sahasını geçen uçak, saat 14.30'da (TSİ) Karadeniz'e girdi. Uçağın, keşif uçuşu sırasında birkaç kez Kırım Yarımadası yakınlarından geçtiği bildirildi. Ayrıca İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait Gulfstream GIV SP keşif uçağı da saat 13.05'te Baltık Denizi'nde görüldü. Kaliningrad Bölgesi sınırlarına yaklaşan uçak bir süre boyunca burada keşif uçuşu yaptı.

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