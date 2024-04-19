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Dünya ABD ve İsrail Refah katliamı için anlaştı!
Dünya

ABD ve İsrail Refah katliamı için anlaştı!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 05:00:00 -
ABD ve İsrail Refah katliamı için anlaştı!

ABD ve İsrail 2 milyona yakın sivilin sığındığı Refah'a kara operasyonu için anlaştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD'nin ve İsrail'in ulusal güvenlik yetkilileri, çevrim içi toplantıda hem İran'ın İsrail'e son saldırılarını hem de İsrail'in Refah'a yönelik olası saldırı planlarını ele aldı.

Açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Amerika tarafına, İsrail tarafına ise Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin başkanlık ettiği kaydedildi.

Refah'la ilgili tarafların karşılıklı olarak görüşlerini ortaya koyduğu aktarılan açıklamada "İki taraf, Hamas'ın Refah'ta yenildiğini görme amacı konusunda uzlaştı." denildi.

Üstüne bir de dalga geçtiler: Endişelilermiş!

Öte yandan ABD tarafının, İsrail'in Refah'a yönelik olası saldırı planlarıyla ilgili endişelerini gündeme getirdiği ve İsrail tarafının da söz konusu endişeleri göz önünde bulunduracağı belirtildi.

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