  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Çocuk tacizinden tutuklanmıştı! CHP’li Hasbi’nin mahkeme tarihi belli oldu OECD verileri açıklandı: Türkiye en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomi oldu Yunanistan’dan “savaş” kararı! İran'ın vurduğu bölgeye savaş uçağı ve fırkateyn gönderecek Barrot’tan kalleş saldırıya diplomatik rest! Fransa, ABD-İsrail zorbalığını BMGK’ya taşıdı Uraloğlu, duyurdu: Uçuş iptalleri uzatıldı Katar'a İHA saldırısı AB’den skandal ‘çözüm’ önerisi: Katliama sessiz kal, silahlardan vazgeç AK Parti'den açıklama geldi! Emekli ikramiyesi yükselecek mi? İran’da 180 kız çocuğunu katledip utanmadan duygu sömürüsüne kalkıştı! Herzog: “Beit Şemeş’e düşen füze çocukları öldürdü”
Dünya ABD ve İsrail büyük kalleşlik! Pezeşkiyan tepki gösterdi
Dünya

ABD ve İsrail büyük kalleşlik! Pezeşkiyan tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
ABD ve İsrail büyük kalleşlik! Pezeşkiyan tepki gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD-İsrail'in hastane ve okullara saldırılarına "Dünya bu saldırıları kınamalıdır. Yas tutan milletimin yanındayım. İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarında okul ve hastanelerin de hedef alındığını belirterek "İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir." dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarında okul ve hastanelerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

"İnsani ilkeleri açıkça ihlal eder"

İran Cumhurbaşkanı, "Hastanelere düzenlenen saldırılar hayatın kendisine yapılan bir saldırıdır. Okullara yapılan saldırılar bir ulusun geleceğini hedef alır. Hastaları ve çocukları hedef almak, insani ilkeleri açıkça ihlal eder." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dünya bu saldırıları kınamalıdır. Yas tutan milletimin yanındayım. İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir." mesajını paylaştı.

İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı
İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı

Dünya

İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı

Savaşın soğuk yüzü: İran Katar'daki tesisleri vurdu! Avrupa doğal gaza yüzde 40 zam yaptı
Savaşın soğuk yüzü: İran Katar'daki tesisleri vurdu! Avrupa doğal gaza yüzde 40 zam yaptı

Ekonomi

Savaşın soğuk yüzü: İran Katar'daki tesisleri vurdu! Avrupa doğal gaza yüzde 40 zam yaptı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran'a saldırılara tepki: Rejim değişikliği facialara yol açar!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran'a saldırılara tepki: Rejim değişikliği facialara yol açar!

Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran'a saldırılara tepki: Rejim değişikliği facialara yol açar!

ABD ve İsrail'e ses çıkarmayan Mısır'dan İran'a çağrı
ABD ve İsrail'e ses çıkarmayan Mısır'dan İran'a çağrı

Dünya

ABD ve İsrail'e ses çıkarmayan Mısır'dan İran'a çağrı

Zorba Trump’tan vahşet ilanı: İran’ı perişan ediyoruz, daha sert vuracağız
Zorba Trump’tan vahşet ilanı: İran’ı perişan ediyoruz, daha sert vuracağız

Dünya

Zorba Trump’tan vahşet ilanı: İran’ı perişan ediyoruz, daha sert vuracağız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23